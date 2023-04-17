Участников спецоперации могут признать социально уязвимой категорией

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Участников и ветеранов специальной военной операции предложили включить в перечень социальной уязвимой категории граждан в целях их трудоустройства в сфере социального предпринимательства. Законопроект разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

— Уровень развития социального предпринимательства является одним из показателей зрелости общества. Его динамика показывает, насколько значимыми становятся социальные проблемы на разных уровнях предпринимательской активности. Законопроект будет способствовать общему увеличению занятости, а, следовательно, увеличению поступлений в бюджет, — рассказал он ТАСС.

Сейчас условием для признания субъекта малого и среднего бизнеса социальным предпринимателем является трудоустройство некоторых категорий граждан: инвалиды и лица с ограниченными возможностями, одинокие или многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, выпускники детских домов до 23 лет, лица, осужденные к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания, бывшие заключенные, беженцы, малоимущие граждане.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Законопроектом предлагается дополнить этот перечень участниками и ветеранами СВО, в том числе добровольцами.

Специальная военная операция продолжается больше года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти 7 месяцев, 21 сентября, в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.

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Айрат Назипов