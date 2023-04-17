В ходе боевых столкновений в Судане погибли 97 гражданских лиц

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В Судане в ходе боевых столкновений между армией и спецназом погибли 97 человек. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на местный профсоюз врачей.



— По меньшей мере 97 гражданских лиц были убиты и еще 365 получили ранения после начала боевых действий в Судане, — сообщает агентство.

Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщала, что погибли более 83 человек, и еще минимум 1126 человек были ранены в Судане, начиная с 13 апреля.

В Судане начались столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом). Каждая из сторон обвиняет другую в нападении: так, армия утверждает, что спецназ напал на ее штаб, а силы быстрого реагирования, что нападение было на их штаб в Хартуме.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН временно остановила свою работу в Судане. В ходе столкновений были убиты трое сотрудников организации при исполнении своих служебных обязанностей.



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Илина Хакимова