СМИ: большинство компаний, объявивших об уходе, остались в России

Большинство западных компаний, объявивших об уходе из России после начала СВО, остались в стране. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что лишь небольшое количество западных компаний действительно покинут Россию. Эксперты уточняют, что европейские организации часто зависят от российского бизнеса.

На фоне западных санкций, сложных экономических условий и отсутствия четкого законодательства в области покупки франшиз российский бизнес в минувшем году не рисковал в этом направлении — спад в сегменте составил около 20—30%. Тем не менее уход зарубежных игроков освободил поле действия для отечественных предпринимателей. По словам экспертов, активную позицию здесь заняли татарстанские бизнесмены, которые масштабировали свои бренды не только в пределах республики или России, но и за границей. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Елизавета Пуншева