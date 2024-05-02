Цены на нефть растут после падения

В четверг вечером наблюдается рост цен на нефть эталонных марок после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,31% и составили 83,70 доллара за баррель.

Фьючерсы на WTI с поставкой в июне на Нью-Йоркской товарной бирже выросли в цене на 0,15% — до 79,12 доллара за баррель.

Ранее по итогам первого квартала 2024 года нефтегазовая отрасль пополнила российский бюджет на 2,9 триллиона рублей, увеличившись на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства финансов РФ.

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Разиль Самигуллин