Цены на какао-бобы значительно упали за два дня

Котировки фьючерсов на какао-бобы упали на четверть после рекордного роста с начала года. Это произошло после того, как в понедельник они уже подешевели на 16%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Во вторник фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке продолжили свое снижение, упав еще на 13%. В результате цена за тонну составляет $7,756 тыс., что значительно ниже рекордных $10 тыс. за тонну, которые были зафиксированы в конце марта.

Аналитики объясняют снижение цен опасениями рынка относительно урожая в Западной Африке. Однако после дождей в регионе эти опасения несколько уменьшились. Гана, Кот-д'Ивуар, Камерун и Нигерия производят около 75% мирового какао.

Кроме того, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), инвесторы сократили объем своих «длинных» позиций в какао на 3,3 тыс. до 30,4 тыс. Это минимальный объем за последние 14 месяцев.

Напомним, по данным Минсельхоза, за период с января по февраль текущего года кондитерские предприятия России произвели 161,7 тыс. тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Разиль Самигуллин