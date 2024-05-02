Нефть марки Brent торгуется на уровне $83,97 за баррель

Цена на нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,64%. По состоянию на 8.05 мск, она составила $83,97 за баррель. Рост цен произошел после снижения накануне, вызванного данными о запасах в США. Предыдущее снижение было связано с опасениями трейдеров относительно перспектив восстановления спроса на сырье.

Также на 0,65% выросли котировки фьючерсов на сорт WTI. По состоянию на указанное время, они составили $79,51 за баррель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи.

В конце апреля цены на нефть эталонных марок умеренно снизились после падения по итогам торгов. Снижение геополитических рисков на Ближнем Востоке оказало давление на нефтяные котировки.

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Разиль Самигуллин