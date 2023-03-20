«Скоро «выстрелят» сотни франшиз»: татарстанский бизнес освоил нишу ушедших брендов

Фото: Максим Платонов

На фоне западных санкций, сложных экономических условий и отсутствия четкого законодательства в области покупки франшиз российский бизнес в минувшем году не рисковал в этом направлении — спад в сегменте составил около 20—30%. Тем не менее уход зарубежных игроков освободил поле действия для отечественных предпринимателей. По словам экспертов, активную позицию здесь заняли татарстанские бизнесмены, которые масштабировали свои бренды не только в пределах республики или России, но и за границей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рынок франчайзинга в России достаточно сырой

События 2022 года позволили рынку франшиз в России консолидироваться. Как отмечают аналитики, ушли слабые игроки, которые строили свой бизнес без какой-либо стратегии, остались те, кто мыслит более основательно.

Российские франшизы сохранили свои позиции, но застопорили экспансию. Тем не менее крупных потерь этот сегмент рынка не понес, считает глава Комитета по развитию франчайзинга и автоматизации бизнеса ТПП РТ Ленар Муртазин. При этом рынок франчайзинга в России, по его словам, достаточно сырой:

— У нас даже нет закона о франчайзинге, хотя в соседнем Казахстане он действует уже с середины нулевых годов. У нас же на уровне законодательства отсутствует и само понятие «франчайзинг». Эта сфера деятельности регулируется лишь нормами Гражданского кодекса и Положением о коммерческой концессии. Работа всех франшиз и ее упаковщиков регламентируется Законом о торговом знаке. Между тем торговый знак — это, по сути, лишь 1/100 от всей франшизы, — посетовал Муртазин на недоработку российского законодателя.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Начало спецоперации, а затем объявленная частичная мобилизация сильно пошатнули рынок франшиз в России. Владельцы крупных сетей сначала приостанавливали свои продажи во время пандемии коронавируса, а затем — весной и осенью прошлого года.

— Когда у тебя 100 или 1000 точек, любой сбой или потрясение в экономике ставят под угрозу существования всю сеть. Владельцы начинают думать, как удержать корабль на плаву, а не о том, чтобы построить новые «лодочки» у себя во флотилии. Поэтому каждый раз рост останавливался, а действующие в сети слабые игроки начинали закрываться. У крупных сетей был спад, что остановило их рост, но зато начали появляться новые франшизы, — отметил Муртазин.

Когда личные амбиции и желание развивать свой бренд берут верх

Активными генераторами идей и продавцами франшиз в последние годы становятся татарстанские бизнесмены. Значительный рост в этом сегменте продемонстрировали вендинговые кафе, работающие по принципу «кофе с собой». Франшиза сети кофеен самообслуживания Hohoro появилась на рынке Казани в 2019 году, затем распространилась по всей республике. Сейчас ее владельцы — казанцы Ильнар Шамсутдинов и Эдварт Зиязетдинов расширили сеть кофеен до 3 тысяч с лишним точек в регионах России и вышли на рынки стран СНГ.

Развивать франшизу своего бренда, созданного в период борьбы с коронавирусом, решили еще два татарстанских предпринимателя — Кирилл Попов и Арслан Габидуллин. Кофейни самообслуживания Lifehaсker Coffee за два года превратились в международную сеть с 5 тысячами торговых точек.

— Я сам был франчайзи довольно продолжительное время, порядка 6 лет. Но личные амбиции и желание иметь свой бизнес и создавать что-то самому взяли верх. Свою роль сыграло и начало пандемии, когда закрылись торговые центры, и стало просто-напросто невыгодно — нечем стало платить за аренду, зарплату и так далее. Из-за этого мы ушли в минус. Поэтому мы с партнером решили основать свою, именно франчайзинговую сеть кофеен с форматом самообслуживания — бизнес, который может работать даже в пандемию, — рассказал «Реальному времени» Арслан Габидуллин.

Активно растет еще одна татарстанская франшиза — сеть ресторанов «Цех», работающая по концепции платного входа, где блюда и напитки клиенты оплачивают по себестоимости. Идея создать заведение общепита в таком формате, как и сама компания, принадлежит казанцу Ринату Садрисламову. Первый ресторан он открыл в татарстанской столице в 2018 году, а на сегодня продал 12 франшиз: «Цех» работает в ряде городов Краснодарского края, Ульяновске, Уфе и Екатеринбурге.



Идея создать заведение общепита в таком формате, как и сама франшиза, принадлежит жителю Казани Ринату Садрисламову. Фото vk.com/kzn_tseh

Франчайзинговую сеть развивает и казанское ателье «Книтка» Риммы Нурутдиновой. Актуальной в условиях импортозамещения стала франшиза от компании «Профи Центр» по производству лакокрасочных материалов. Магазины ее торговой марки StoProTec открываются в Грозном, на очереди — Махачкала. Открыв первый цветочный магазин под брендом «Цветы Микс» в Казани 10 лет назад, его владельцы, супруги Артем и Зарина Лисихины, также продают франшизу в других городах.

При этом предприниматели, которые перевели свой бизнес и бренд во франчайзинговое направление, в основном сконцентрированы в Казани. Причин несколько, поясняет Ленар Муртазин:

— Сюда приезжает учиться молодежь из других районов республики. Получив диплом, они или остаются здесь, либо переезжают в Москву. Наиболее амбициозные и мотивированные бизнесмены из других городов Татарстана тоже стремятся развивать свой бизнес в столице республики. Еще одно обстоятельство — статус города: навряд ли у бизнесмена вызовет доверие франшиза, упакованная, к примеру, в Альметьевске. О нем мало кто знает, а вот статус Казани имеет уже другое влияние.

Открыв первый цветочный магазин «Цветы Микс» в Казани 10 лет назад, теперь его владельцы, супруги Артем и Зарина Лисихины, продают франшизу под личным брендом в другие города. Фото yandex.ru/maps

Франчайзинг как инструмент быстрого роста бизнеса

События прошлого года изменили тенденции на франчайзинговом рынке России. Если прежде спросом пользовались довольно капиталоемкие франшизы — от 30 до 50 млн рублей, то сейчас, отмечает эксперт, россияне согласны вкладывать в 15—20 раз меньше. С учетом кардинальных перемен и непостоянства экономики, влияния санкций и неопределенности российские предприниматели, решившие стать франчайзи, стараются не инвестировать большие средства, опасаясь риска. А вложенные 1,5—2 млн рублей будет не так жалко потерять, если произойдут какие-либо форс-мажоры, поясняет новый тренд собеседник издания.

К тому же прошлый год стал периодом массового ухода западных и европейских франчайзинговых брендов, что открыло тем самым нишу для российского бизнеса. За год отечественный рынок покинули около 400 известных брендов, еще порядка 1 100 находятся в стадии реструктуризации или в поиске покупателей, и около 1 200 иностранных бизнесов пока остаются на отечественном рынке.

— Сначала с объявлением СВО, потом осенью был «стоп» по продажам, и франчайзеры устали ждать у моря погоды. Их управляющие компании, продажи, рекламные кампании ушли в страны СНГ, в большей степени Казахстан. И уже там они активно продают свои франшизы, — говорит Муртазин.

За год отечественный рынок покинули около 400 известных брендов. Фото: Максим Кокунин

Если в прошлом году российский бизнес еще заявлял о намерениях купить и провести ребрендинг известных компаний типа IKEA, то теперь спроса на них нет, считает глава Комитета по развитию франчайзинга. Ситуация с уходом иностранного бизнеса, финансовые потери российских франчайзи выявили уязвимое место в российском законодательстве, а именно отсутствие законодательной базы, которая бы позволила обратиться к иностранным владельцам с претензиями:

— Каждый выживал как мог. И это скорее минус, чем плюс. Бизнес понимает, что если купить европейскую или американскую франшизу, через месяц они скажут: все, мы вас не поддерживаем. В итоге предприниматель останется один на один со своими проблемами, — поясняет опасения бизнесменов эксперт.

При этом налицо положительный тренд — высвободившееся после западных игроков место стали занимать российские франшизы. Отечественные предприятия стали создавать свои франчайзинговые упаковки. Среди них сети ателье, шоурумы, компании по оказанию образовательных или парикмахерских услуг, мини-заводы по производству медицинских изделий, фирмы по продажам техники.

— Думаю, в этом году в России начнется бурный рост франчайзинга. Рынок освободился — ушли слабые игроки, иностранные бренды. Россияне ищут что-то новое им на замену, и трафик никуда не делся. С учетом того, что масштабирование за счет франчайзинга является одним из инструментов быстрого роста бизнеса, скоро могут появиться и «выстрелить» несколько сотен новых франшиз именно от российского предпринимательского сообщества. Ставку в этом направлении вполне можно делать на услуги для детей — детсады, дополнительное образование; естественно, общепит — какие-то концептуальные заведения; и третье — это все, что касается IT-решений: платформы для онлайн-доставки, различные сервисы и так далее, — заключил Ленар Муртазин.