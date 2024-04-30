Рубль незначительно ослаб по отношению к другим валютам

В начале торгов во вторник на Московской бирже доллар и китайский юань незначительно изменились в цене. Рубль, который накануне ослаб, утром пытается стабилизироваться по отношению к основным валютам. Это происходит благодаря тому, что цены на мировых нефтяных рынках начали консолидироваться после заметного падения накануне. Об этом сообщает «Интерфакс».

По итогам второй минуты торгов курс доллара составил 93 рубля за доллар (без изменений по сравнению с предыдущим закрытием). При этом доллар оказался на 1,22 рубля выше официального курса. Китайский юань на Московской бирже снизился всего на 0,05 копейки и составил 12,7385 рубля.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин