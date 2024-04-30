Председатель правления L'Occitane International SA планирует выкупить компанию за €6 млрд

Рейнольд Гейгер, председатель правления L'Occitane International SA и владелец контрольного пакета акций французского производителя косметики, предложил выкупить компанию за €6 миллиардов. Об этом сообщает Интерфакс.

Гейгер готов заплатить 34 гонконгских доллара за одну акцию L'Occitane. Это на 15% больше, чем котировки на 8 апреля, когда в СМИ появилась информация о планируемой сделке. Кроме того, предложенная цена примерно на 1% выше исторического максимума, который был зафиксирован в январе 2022 года.

После выкупа, для которого требуется одобрение держателей 90% акций, не принадлежащих Гейгеру, он планирует провести делистинг бумаг с Гонконгской фондовой биржи. Доля Гейгера в компании составляет 72,64%. Это означает, что он готов заплатить за оставшиеся акции около 1,7 миллиарда евро.

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Разиль Самигуллин