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Банк России опубликовал курс валют на 3 мая

16:29, 02.05.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 3 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня увеличилась на 0,12 рубля, доллар вырос в цене на 0,27 рубля, евро также подорожал на 0,62 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12,68 рублей;
  • доллар 92,05 рубля;
  • евро 98,64 рубля.

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