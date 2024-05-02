Банк России опубликовал курс валют на 3 мая
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 3 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня увеличилась на 0,12 рубля, доллар вырос в цене на 0,27 рубля, евро также подорожал на 0,62 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 12,68 рублей;
- доллар 92,05 рубля;
- евро 98,64 рубля.
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