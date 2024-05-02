Банк России выпускает памятные монеты серии «Города трудовой доблести»

Банк России 2 мая выпускает в обращение памятные монеты номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». Монеты будут посвящены городам Пермь, Самара, Саратов и Томск. Они выполнены из недрагоценных металлов и имеют круглую форму диаметром 22,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности есть выступающий кант. Боковая поверхность монет рифленая. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На лицевой стороне монет расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2024». Слева и справа — изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположено число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» есть защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ». В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.

Оборотную сторону каждой монеты украшает изображение памятника, связанного с историей города. Надпись «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» расположена на ленте под изображением.

Тираж монет — 1 млн штук каждой. Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Ранее Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «10-летие Евразийского экономического союза». Монета изготовлена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм и массу драгоценного металла в чистоте 31,1 грамма.

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Разиль Самигуллин