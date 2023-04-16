Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин поручил передать украинской стороне пленных по случаю Пасхи

Фото: скриншот видео

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин по случаю Пасхи поручил передать большую группу военнопленных украинской стороне. Такое видео размещено в telegram-канале и группе «ВКонтакте» его пресс-службы.

— Всех подготовьте, накормите — напоите, раненых проверьте, чтобы врачи осмотрели. Постараться надо, чтобы они до обеда уже туда убыли на территорию, — сказал Пригожин.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сегодня утром подтвердил возвращение на подконтрольную Киеву территорию 130 военнослужащих.



Однако, по состоянию на 19:40 воскресенья в Министерстве обороны России эти данные пока не прокомментировали и не сообщали об обмене пленными с украинской стороной.



Также в Минобороны России сегодня сообщили, бойцы «Группы Вагнера» освободили еще два квартала на северо-западе и юго-востоке Артемовск. В ведомстве подчеркнули, что бойцам группы помогали подразделения ВДВ.

Вчера сообщалось, что в ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска. В середине недели бойцы овладели тремя городскими кварталами в Бахмуте. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.



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Илина Хакимова