Отряды «Вагнера» освободили еще три квартала в Артемовске

Фото: ЧВК «Вагнер» (архив)

Штурмовые отряды «Вагнера» овладели тремя городскими кварталами в Артемовске. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии «Южной» группировки войск были поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка.

— Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град», — сообщили в оборонном ведомстве.

Фото: Минобороны России

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем его бойцов находится более 80% Артемовска. По его словам, подразделения Минобороны России прикрывают их с флангов. Он добавил, что ВСУ контролирует часть жилых районов. В частности, речь идет о жилых домах, под которыми находятся туннели.

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Айрат Назипов