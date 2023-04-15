Штурмовые отряды «Вагнера» освободили еще два квартала в Артемовске

Фото: ЧВК «Вагнер» (архив)

Под контроль бойцов ЧВК «Вагнер» перешли еще два квартала в Артемовске. Об этом сообщили в Минобороны России.

— В ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что оставшиеся в городе украинские военные при отступлении целенаправленно разрушают объекты инфраструктуры и жилые дома, пытаясь замедлить наступление российских сил.

Фото: Минобороны России

В середине недели штурмовые отряды «Вагнера» овладели тремя городскими кварталами в Артемовске. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

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Айрат Назипов