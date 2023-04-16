Кабмин России предложил ограничить скидку на нефть Urals при расчете экспортных пошлин

Правительство России выступило с поправками к закону «О таможенном тарифе». Так, с июня предлагается рассчитывать экспортные пошлины на нефть Urals, учитывая не только ее цену, но и стоимость эталонной Brent. При этом предлагается ограничить размер скидки на российскую нефть.

Поправки могут быть рассмотрены комитетом Госдумы по бюджету и налогам в понедельник.

Согласно предлагаемым изменениям, при расчете вывозных таможенных пошлин на нефть должны учитываться не только средняя цена Urals на мировых рынках нефтяного сырья, но и North Sea Dated на рынке Северного моря.

Фото: pxhere.com

— Если средняя цена на нефть сырую марки Urals на мировых рынках нефтяного сырья, рассчитанная за периоды мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2023 года включительно, с 15 мая по 14 июня 2023 года включительно и за все последующие периоды мониторинга, сложилась ниже уменьшенной на $204,4 и $182,5 за 1 тонну соответственно средней цены на нефть сырую марки North Sea Dated на рынке Северного моря, выраженной в долларах США за 1 тонну <…>, то средняя цена на нефть сырую марки Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за такой период мониторинга принимается равной уменьшенной на $204,4 за 1 тонну и $182,5 за 1 тонну соответственно средней цене на нефть сырую марки North Sea Dated на рынке Северного моря, — сказано в проекте поправок, которым делится ТАСС.

Таким образом, начиная с расчетного периода середина мая — середина июня устанавливается фиксированный предельный дисконт Urals к «Brent» — $25 за баррель, что сходится с принятым в феврале законом, устанавливающим аналогичный максимальный дисконт к Brent ($25 с июля) для целей расчета нефтяных налогов (НДПИ, НДД).

С начала марта Brent потеряла в цене порядка 5%, а с начала года — почти 7%. Котировки WTI за месяц опустились на 3%, за I квартал — на 7%, согласно данным FactSet. Однако после решения ряда стран ОПЕК+ сократить добычу нефти, в мире наблюдается стремительный рост цен на нее. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2023 года на лондонской бирже ICE 3 апреля превысила $85 за баррель впервые с 7 марта.



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Илина Хакимова