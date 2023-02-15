Госдума приняла в первом чтении законопроект о цене Urals при расчете НДПИ и НДД

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет среднюю цену российской экспортной нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД).



Правительство предлагает ограничить скидку на Urals при налогообложении с апреля. Если в апреле дисконт на нефть Urals превысит $34 от средней цены Brent, то НДПИ и НДД рассчитываются исходя из стоимости Urals с дисконтом в $34 от Brent. Аналогично система будет работать и в мае — при налогообложении цена Urals учитывается как стоимость Brent минус $31, в июне применяется дисконт в $28, а с июля — $25.

Правительство России на прошлой неделе внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается уточнить цену российской нефти Urals при расчете налога на добычу полезных ископаемых и на дополнительный доход.

В Министерстве финансов России, выступившем разработчиком законопроекта, объяснили, что переходный период применения скидок к стоимости Brent даст возможность нефтяным компаниям приспособиться к новому порядку расчета налогов на базе котировок Urals.

В январе 2023 года средняя цена на нефть марки Urals сложилась в размере $49,48 за баррель. По сравнению с январем 2022 года средняя цена на нефть марки Urals сократилась в 1,7 раза. Тогда она составляла $85,64 за баррель.

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Маргарита Головатенко