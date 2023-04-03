Цена нефти Brent превысила $85 после решения нескольких стран ОПЕК+ сократить добычу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мире наблюдается стремительный рост цен на нефть после решения ряда стран ОПЕК+ сократить добычу. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2023 года на лондонской бирже ICE превысила $85 за баррель впервые с 7 марта.



По данным на 01.09 мск, стоимость Brent повышалась на 6,43%, до $85,03 за баррель.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2023 года растет на 7,15% — до $81,08 за баррель.

Фото: pixabay.com

Накануне, 2 апреля, несколько стран ОПЕК+, включая Россию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая и до конца текущего года.

Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей.

На снижение также согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (на 40 тысяч баррелей), Кувейт (на 128 тысяч баррелей), Ирак (на 211 тысяч баррелей) и Алжир (на 48 тысяч баррелей).



Россия с марта приступила к добровольному сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Как говорил Новак в начале февраля, РФ не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов «ценового потолка».

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года



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Илина Хакимова