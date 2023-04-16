Министры G7 не смогли договориться о сроках отказа от угля

Министрам энергетики, окружающей среды стран G7, собравшимся на переговорах в Японии, после двух дней дискуссий не удалось установить срок отказа от использования угля при производстве энергии, сообщает Kyodo.

Так, Британия и Канада выступают за отказ от угля. Однако председательствующая на встрече Япония не смогла назвать конкретную дату, после которой стоило бы перестать использование угля.

Японии, которой не хватает ресурсов, вероятно, потребуется использовать уголь по меньшей мере значительную часть 2030-х годов, поясняет агентство.

Фото: commons.wikimedia.org/ManWithoutProperties/CC-BY-SA-4.0

Однако, на переговорах министры дали обещание ускорить процесс поэтапного отказа от ископаемых носителей — газа, угля и нефти, с целью добиться углеродной нейтральности к 2050 году.

В частности, министры согласились сократить выбросы парниковых газов от автотранспорта к 2035 году на 50% — по сравнению с 2000 годом.



Помимо всего вышеперечисленного, на переговорах обсудили и использование водорода в электроэнергетике, обеспечение энергетической безопасности и гарантию стабильных поставок таких металлов как литий и кобальт, доступность которых зависит от стран вроде Китая.

В марте страны G7 выступили против идеи снижения потолка цен на нефть из России. Также там заявили о желании сохранить его на нынешнем уровне — $60 за баррель.



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Илина Хакимова