WSJ: G7 выступила против идеи снижения потолка цен на нефть из России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Страны G7 выступили против идеи снижения потолка цен на нефть из России. Также там заявили о желании сохранить его на нынешнем уровне — $60 за баррель, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

— G7 хочет сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель, что подрывает надежды властей некоторых европейских стран на ужесточение западных санкций в этом месяце, — сообщили источники издания.

Также, по их данным, в Еврокомиссии уведомили страны — членов объединения о позиции стран большой семерки. Источники издания сообщили, что президент США Джо Байден во время встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен также заявил о нежелании Вашингтона изменять нефтяные санкции против России.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В статье отметили, что на этой недели представители стран Евросоюза начнут обсуждать пересмотр потолка цен на нефть из России.

Ранее сообщалось, что группа стран ЕС предложила снизить потолок цен на российскую нефть до $51,45 за баррель.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ действует с 1 февраля до 1 июля 2023 года.

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Илина Хакимова