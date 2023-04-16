Финляндию покинули два самолета с российским ядерным топливом

Два самолета с ядерным топливом российского производства покинули Финляндию, об этом сообщил представитель финского Центра радиационной безопасности Петтери Тииппана в «Твиттере», передает «РИА Новости».

— Два самолета с российским ядерным топливом покинули аэропорт Хельсинки-Вантаа в субботу поздно вечером, — написал он.

Однако, по сообщениям местных СМИ, Тииппана не стал уточнять, куда именно отправили груз.

Ранее финские власти отмечали, что Финляндия используется в качестве транзитной страны из-за отсутствия воздушного сообщения между Россией и Европой. Это уже как минимум третий раз, когда российское ядерное топливо отправляется заказчикам через аэропорты Финляндии. Впервые о такой операции сообщалось 6 ноября 2022 года.

В августе прошлого года финская энергокомпания Fennovoima потребовала взыскать с ГК «Росатом» около 2 млрд евро по арбитражному разбирательству относительно несостоявшегося проекта АЭС «Ханхикиви-1». «Росатом», в свою очередь, подала шесть исков на общую сумму $3 млрд в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС «Ханхикиви-1».



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Илина Хакимова