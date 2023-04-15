Рашид Рахимов: «Вот так нам нужно играть»

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов остался доволен игрой своей команды в матче против ярославского «Шинника». Видео с обращением тренера к игрокам в раздевалке опубликовала клубная пресс-служба.

— Второй тайм был вообще великолепный. Вспомните хоть один эпизод, где вы их допустили к воротам. Я не помню. Вот так нам нужно играть. Вот это нам нужно совершенствовать. У нас есть еще очень много ошибок, которые надо поправить. Но посмотрите, сколько эффектных моментов было в этой игре, — сказал футболистам Рахимов.

Наставник подчеркнул, что команда «может играть». Рахимов призвал своих подопечных подтверждать свою состоятельность в следующих играх.

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» разгромил ярославский «Шинник» в матче 27-го тура Первой лиги. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Для Рашида Рахимова этот матч стал первым в качестве главного тренера.

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Айрат Назипов