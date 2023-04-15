«Рубин» одержал первую победу под руководством Рашида Рахимова

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» разгромил ярославский «Шинник» в матче 27-го тура Первой лиги. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

На 14-й минуте встречи отличился Виталий Лисакович, который реализовал пенальти. Второй гол зрителям пришлось ждать около часа. Мяч в ворота «Шинника» на 73-й минуте игры забил Дмитрий Кабутов. Окончательный счет в матче установил Алан Дзагоев. Он забил на 87-й минуте игры.

В концовке встречи в ворота «Шинника» был назначен еще один пенальти. Но форвард «Рубина» Джоэль Фамейе не смог его реализовать.

Фото: rubin-kazan.ru

Для Рашида Рахимова этот матч стал первым в качестве главного тренера. Его назначили на эту должность 12 апреля. Во время знакомства с командой он призвал футболистов «умирать на поле», чтобы клуб вернулся в Премьер-лигу.

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Айрат Назипов