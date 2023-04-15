Казанский «Рубин» объявил состав на первый матч Рашида Рахимова
Казанский «Рубин» опубликовал стартовый состав на матч 27-го тура Первой-лиги по футболу против ярославского «Шинника». Матч пройдет сегодня на «Ак Барс Арене» в 16.00.
Основной состав «Рубина»:
Юрий Дюпин, Илья Самошников, Егор Тесленко, Алексей Грицаенко, Александр Мартынович (к), Дмитрий Кабутов, Марат Апшацев, Игорь Горбунов, Александр Зотов, Виталий Лисакович, Мераби Уридия.
Запасные:
Александр Беленов, Никита Янович, Эльмир Набиуллин, Константин Нижегородов, Рустамжон Ашурматов, Олег Иванов, Умарали Рахмоналиев, Александр Ломовицкий, Алан Дзагоев, Михаил Костюков, Руслан Безруков, Джоэль Фамейе.
Рашида Рахимова в качестве главного тренера «Рубина» официально представили 12 апреля. В этот день он провел тренировку с командой и призвал футболистов «умирать на поле», чтобы клуб вернулся в Премьер-лигу. Спортивная редакция «Реального времени» собрала интересные факты из биографии нового тренера.
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