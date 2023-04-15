В России начнут выпускать первый препарат для терапии рассеянного склероза

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Первый российский оригинальный препарат для терапии рассеянного склероза начнут выпускать в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

— В 2023 году на площадке «Алабушево» столичной особой экономической зоны начнут выпускать первый оригинальный российский препарат для терапии рассеянного склероза, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на разработанный учеными компании препарат в конце марта 2023 года. В разработку препарата было вложено более одного миллиарда рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, поражающее оболочку нервных волокон, способное привести к нарушениям двигательной активности и полному параличу. Чтобы замедлить развитие болезни, пациенты пожизненно принимают препараты, изменяющие ее течение.

Напомним, в 2018 году российские ученые раскрыли секрет появления волчанки и рассеянного склероза. Они отметили, что к этим болезням может привести нарушение в работе стволовых клеток костного мозга.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов