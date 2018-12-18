Российские ученые раскрыли секрет появления рассеянного склероза и волчанки

Нарушение в работе стволовых клеток костного мозга может привести к рассеянному склерозу, волчанке и другим аутоиммунным болезням.

«Мы показали, что рассеянный склероз и волчанка связаны со сходными изменениями в работе программы «взросления» стволовых клеток костного мозга. Мы уверены, что именно отсутствие подобных изменений отличает здоровых мышей от животных с аутоиммунными заболеваниями», — сообщил Георгий Невинский из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске на конгрессе «Аутоиммунные и иммунодефицитные заболевания» в Москве.

При этом почему возникают все эти болезни, ученые пока не знают — они могут быть как редким последствием обычных инфекций, так и результатом неких нарушений в работе генов и мутаций в них, передает «РИА Новости».

Ранее британские ученые провели исследование и выяснили, что у людей со сбитыми биологическими часами более вероятно развитие болезни Альцгеймера и рассеянного склероза.