Германия хочет включить атомный сектор России в новый пакет санкций Евросоюза

Правительство ФРГ выступает в Евросоюзе за включение российского атомного сектора в 11-й пакет санкций против РФ. Такое заявление сделал министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

— Ядерные технологии — это весьма чувствительная область, и здесь Россия не может больше считаться надежным партнером. В этой связи правительство ФРГ сейчас заявило Еврокомиссии о необходимости включения гражданского атомного сектора России. Это должно стать частью следующего санкционного пакета, — цитирует ТАСС его интервью DPA.

Министр отметил, что Россия якобы использует зависимость от своих энергоресурсов для оказания давления.

Фото: commons.wikimedia.org

Отметим, что Евросоюз планировал обсудить 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи. 10-й пакет санкций был принят в конце февраля. Под рестрикциями оказались 121 физическое и юридическое лицо. Помимо этого, санкции затронули импорт и экспорт.

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Айрат Назипов