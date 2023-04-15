Германия хочет включить атомный сектор России в новый пакет санкций Евросоюза
Правительство ФРГ выступает в Евросоюзе за включение российского атомного сектора в 11-й пакет санкций против РФ. Такое заявление сделал министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.
— Ядерные технологии — это весьма чувствительная область, и здесь Россия не может больше считаться надежным партнером. В этой связи правительство ФРГ сейчас заявило Еврокомиссии о необходимости включения гражданского атомного сектора России. Это должно стать частью следующего санкционного пакета, — цитирует ТАСС его интервью DPA.
Министр отметил, что Россия якобы использует зависимость от своих энергоресурсов для оказания давления.
Отметим, что Евросоюз планировал обсудить 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи. 10-й пакет санкций был принят в конце февраля. Под рестрикциями оказались 121 физическое и юридическое лицо. Помимо этого, санкции затронули импорт и экспорт.
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