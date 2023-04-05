Politico: ЕС обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи

Евросоюз обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи, которая отмечается в эти выходные, сообщает Politico.



О том, что послы ЕС намерены начать консультации по вопросу о новых санкциях после пасхальных выходных, европейскому изданию сообщили три дипломата. Другие подробности не приводятся.

Антироссийские санкции США и страны Европы начали вводить после объявления президентом России 24 февраля 2022 года специальной военной операции. Ограничительные меры затронули как само государство, так и отдельных граждан, включая самого Владимира Путина, его окружение, чиновников, бизнесменов и компании.

Фото: pxhere.com

Президент России Владимир Путин считает, что санкции будут действовать еще длительное время:

— Хочу здесь отметить, что мы все здесь пониманием: санкции, конечно, надолго, — заявил он.

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Маргарита Головатенко