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Politico: ЕС обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи

09:30, 05.04.2023
Politico: ЕС обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи
Фото: pixabay.com

Евросоюз обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи, которая отмечается в эти выходные, сообщает Politico.

О том, что послы ЕС намерены начать консультации по вопросу о новых санкциях после пасхальных выходных, европейскому изданию сообщили три дипломата. Другие подробности не приводятся.

Антироссийские санкции США и страны Европы начали вводить после объявления президентом России 24 февраля 2022 года специальной военной операции. Ограничительные меры затронули как само государство, так и отдельных граждан, включая самого Владимира Путина, его окружение, чиновников, бизнесменов и компании.

Фото: pxhere.com

Президент России Владимир Путин считает, что санкции будут действовать еще длительное время:

— Хочу здесь отметить, что мы все здесь пониманием: санкции, конечно, надолго, — заявил он.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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