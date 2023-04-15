Рядом с местом выступления премьер-министра Японии прогремел взрыв

В городе Вакаяма рядом с местом, где хотел выступить премьер-министр Японии Фумио Кисида, раздался взрыв. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал NHK.

В результате ЧП никто не пострадал. Фумио Кисиду эвакуировали. Позднее он все же провел публичное выступление, в котором извинился за инцидент.

Отмечается, что мужчина, который, предположительно, бросил взорвавшийся предмет, уже задержан.

Напомним, 8 июля 2022 года на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено нападение во время его уличного выступления в городе Нара. Он скончался в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.

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Айрат Назипов