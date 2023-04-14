В Набережных Челнах установили норматив на жилье в 74 тысячи рублей за квадратный метр

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах установили норматив стоимости одного квадратного метра жилья. На второй квартал 2023 года он составил 74 312 рублей. Это следует из постановления, подписанного руководителем исполкома автограда Фаридом Салаховым.

В феврале власти Казани официально увеличили норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера платежеспособности молодых семей. На первый квартал 2023 года он был утвержден в размере 128 213 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, власти Казани установили норматив стоимости «квадрата» общей площади жилья на четвертый квартал прошлого года для расчета платежеспособности молодых семей в октябре 2022-го. Он составлял 121 741 рубль.

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Елизавета Пуншева