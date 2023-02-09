В Казани повысили стоимость одного «квадрата» жилья для расчета платежеспособности молодых семей

Власти Казани официально увеличили норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в городе для расчета размера платежеспособности молодых семей. Информация опубликована в сборнике документов мэрии города.

— Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в г.Казани на первый квартал 2023 года для расчета размера платежеспособности молодых семей в размере 128 213 рублей, — сказано в документе.

По сравнению с IV кварталом 2022 года норматив стоимости одного «квадрата» общей площади жилья для расчета размера платежеспособности молодых семей вырос на 472 рубля, или 5,3%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, власти Казани установили норматив стоимости «квадрата» общей площади жилья на IV квартал прошлого года для расчета платежеспособности молодых семей в октябре 2022-го. Он составлял 121 741 рубль.

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Айрат Назипов