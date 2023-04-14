Михаил Мишустин: «Давление на нашу страну вряд ли ослабнет»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о важности сохранения стабильности финансовой системы. Его слова приводит «РИА Новости».

— Конечно, важно сохранить стабильность финансовой системы вопреки действиям недружественных стран. Очевидно, что давление на нашу страну вряд ли ослабнет, — сказал он.

Премьер-министр добавил, что российская экономика справилась с основными вызовами. По его мнению, ее удалось вернуть на траекторию роста начиная со второго полугодия.

Фото: goverment.ru

В конце марта Михаил Мишустин заявил, что по России нанесли санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Он обратил внимание, что за последний год деньги российских граждан и компаний арестовывали на Западе «только потому, что они из России».



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Айрат Назипов