Рустам Минниханов рассказал о совместных с Белоруссией проектах

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал о проектах, которые, вероятнее всего, реализует республика и Белоруссия. Его слова приводит CTVBY.

— Мы считаем, что у нас есть хороший контакт в части нефтехимии, и здесь тоже есть потенциал не только во взаимных поставках, но и в решении и создании каких-то производств, — сказал он.

Татарстанский лидер отметил, что страны могут реализовать проект по биотехнологиям. Речь идет о глубокой переработке зерна. Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

— Мы искренне благодарны нашим партнерам из Белоруссии в части получения компонентов для наших автомобильных заводов. Очень серьезные у Белоруссии возможности в части поставок авиакомпонентов. Здесь тоже идет работа, — добавил он.

Раис Татарстана приехал в Белоруссию с двухдневным рабочим визитом. Он провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Во время нее Минниханов заявил о необходимости более активно укреплять и развивать кооперационные связи в экономике. Также раис встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Стороны обсудили вопросы увеличения товарооборота.

Минниханов побывал на производстве Минского завода гражданской авиации №407. Именно на этом предприятии будут собирать комплектующие для самолетов Ту-214.

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Айрат Назипов