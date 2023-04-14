В Казани снижается заболеваемость наркоманией

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани снижается заболеваемость наркоманией. Об этом сообщила заместитель главврача Республиканского наркологического диспансера по медицинской части, главный внештатный специалист-психиатр-нарколог Минздрава Татарстана Резеда Хаева на XXII сессии Казгордумы IV созыва.



— Анализ сравнительный заболеваемости, то есть числа впервые в жизни выявленных больных наркоманией в городе Казани в 2022 году в сравнении с 2021 годом свидетельствуют о снижении заболеваемости наркоманией на 4,4%. В 2022 году было выявлено впервые в жизни 282 больных с зависимостью и заболеваемость составила 22,4 на 100 тысяч населения против 23,5 в 2021 году, — рассказала она.

Вместе с этим в Казани выросло общее число лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами. Если по состоянию на 2022 год их было 3 617, то по данным на первый квартал этого года — 3 624.

Выросло в Казани и число лиц, стоящих на учете с диагнозом «наркомания». На первый квартал 2023 года их зарегистрировано 4 446 — на 46 больше, чем в прошлом году, когда их было 4,4 тысячи.



Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов (архив)

В Казани развернуто 317 наркологических коек. Из них 15 предназначены для несовершеннолетних.

Как заявила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова, наркологическая ситуация в городе остается напряженной. Большая часть страдающих зависимостью не трудоустроены.



О сложной и неблагополучной ситуации с распространением наркотиков в Татарстане раис республики Рустам Минниханов говорил еще в 2021 году. На тот момент на диспансерном учете в регионе находилось порядка 19 тысяч зависимых.



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Татьяна Демина