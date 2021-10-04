Минниханов: ситуация с распространением наркотиков в Татарстане остается сложной и неблагополучной

Фото: пресс-служба президента РТ

Ситуация с распространением наркотиков в Татарстане на сегодняшний день остается сложной и неблагополучной, сказал президент Республики Рустам Минниханов сегодня на заседании антинаркотической комиссии РТ в доме правительства.



По его словам, масштаб распространения наркотиков представляет растущую опасность для общества, особенно это касается наркотиков новых видов. В Татарстане на диспансерном учете состоит порядка 19 тысяч человек, и их число растет примерно на 2% ежегодно. Число больных с диагнозом «наркомания» продолжает расти в 19 муниципалитетах, прежде всего в Казани.

В поле зрения чаще всего попадают зависимые со стажем употребления наркотиков от 2 до 5 лет — в этом случае лечение уже не эффективно. Поэтому главная задача наркологической службы, по словам Минниханова, внедрение системы максимально раннего выявления лиц, употребляющих наркотики, а особенно — среди молодежи.

Президент отметил, что теневая прибыль наркобизнеса — финансовая подпитка для криминалитета, трансграничной преступности, коррупции, а еще террористических и экстремистских структур.

Фото: пресс-служба президента РТ

Государственный совет Татарстана разработал законопроект, предусматривающий усиление наказания за уклонение от лечения наркомании. Депутаты предлагают установить в стране уголовную ответственность для тех, кто злостно уклоняется от прохождения ими назначенных им судом процедур по лечению и реабилитации от наркозависимости.

Кроме того, Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о привлечении к ответственности за пропаганду нападений школьников на учебные заведения. Так, власти предложили назначать виновным уголовное наказание.

Маргарита Головатенко