В Казани на учете с диагнозом «наркомания» стоят 4,4 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани по данным на 2022 год на учете диагнозом «наркомания» стоят 4,4 тысячи человек. Об этом на XXII сессии Казгордумы IV созыва сообщила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

Наркологическая ситуация, по ее словам, в городе остается напряженной. Большая часть страдающих зависимостью не трудоустроены.

Большая часть (3,3 тысячи человек, или 75,3% больных наркоманией) находящихся на диспансерном наблюдении — казанцы в возрасте от 20 до 39 лет. Почти четверть, 23,7%, это граждане в возрастной группе 40—59 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На учете с наркоманией также стоит один несовершеннолетний житель Казани и 41 человек старше 60 лет. На 18—19-летних в структуре находящихся на диспансерном наблюдении с таким диагнозом приходится –0,1% — это четыре человека.

О сложной и неблагополучной ситуации с распространением наркотиков в Татарстане раис республики Рустам Минниханов говорил еще в 2021 году. На тот момент на диспансерном учете в регионе находилось порядка 19 тысяч зависимых.



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Татьяна Демина