Главное о коронавирусе за неделю: Минздрав зарегистрировал детскую вакцину, Жозеп Боррель подхватил COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. Но окончание пандемии ВОЗ пока так и не объявила, а случаи заражения ежедневно фиксируются почти во всех странах. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 10 по 16 апреля 2023 года.



В Татарстане выполнили 8 866 163 лабораторных теста на COVID-19

В Татарстане на 16 апреля зарегистрировано 204 734 факта заражения коронавирусом и 202 050 случаев выздоровления. Умерли за весь период 2 010 жителей республики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану на 13 апреля, в республике выполнено 8 866 163 лабораторных теста на коронавирус. С учетом активности эпидемического процесса и доли положительных результатов исследований нормируемый уровень охвата тестированием предусматривает проведение как минимум 150 исследований на 100 тысяч населения.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани круглосуточный пункт вакцинации против коронавируса, расположенный на территории 7-й городской больницы перестанет работать круглые сутки. Как рассказали в Горздраве, теперь он функционирует только в определенное время. Так, с понедельника по пятницу он будет работать с 08:00 до 19:30. В субботу — с 08:00 до 17:00. В воскресенье — с 09:00 до 15:00.

Глава Роспотребнадзора: каждый новый вариант коронавируса имеет свои особенности

На 16 апреля в России зафиксировано 22 765 337 случаев заражения коронавирусом и 22 151 154 случая выздоровления. Умерли от COVID-19 c начала пандемии 397 828 человек.

В Челябинской области продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. По информации министерства здравоохранения региона, в период с 3 по 9 апреля вирусом заразились 794 человека — это на 155 меньше показателей прошлой недели. Также отмечается, что с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 410 463 человека. На прошлой неделе в связи с выздоровлением выписали 1 029 пациентов.

За сутки в Краснодарском крае выявили 146 случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб, в Сочи зарегистрировали 13 случаев заражения, в Краснодаре вирусом заразились 45 человек. На амбулаторном лечении находятся 900 человек. В стационарах проходят лечение 213 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России циркулирует 611 генвариантов штамма COVID-19 «омикрон». Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

С начала пандемии это лето может стать первым, которое окажется относительно спокойным, если не появится активных «более патогенных подлиний коронавируса». Такое мнение в беседе с НСН выразил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Специалист также подчеркнул, что вакцинацию от COVID-19 нужно продолжать.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В Ханты-Мансийском автономном округе впервые за почти три месяца снизилось число подтвержденных случаев заражения COVID-19 за сутки. Так, по информации регионального оперативного штаба, в период с 10 по 11 апреля специалисты зафиксировали и подтвердили 34 новых случая заражения коронавирусом.

Каждый новый вариант коронавируса имеет свои особенности и может обходить иммунитет. Из-за этого число заболевших COVID-19 на пике не уменьшается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала НТВ. Она также сообщила, что на сегодняшний день в российской базе данных содержится информация о примерно 600 разных видах коронавируса, выявленных в России за время пандемии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерство здравоохранения России зарегистрировало двухкомпонентную вакцину для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от 6 до 11 лет включительно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств. Отмечается, что вакцина противопоказана тем детям, у которых наблюдается гиперчувствительность к какому-либо из компонентов препарата или к лекарственному препарату с аналогичными компонентами.



Вьетнам затратил на борьбу с пандемией COVID-19 более $10 миллиардов.

На 16 апреля выявлено 676 609 955 случаев заражения коронавирусом. Умерли 6 881 955 человек.



Президент США Джо Байден утвердил отмену режима чрезвычайной ситуации (ЧС), который в стране ввели с целью не распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Изначально режим ЧС в сфере здравоохранения ввели в США в марте 2020 года. Соответствующее распоряжение тогда отдал экс-президент США Дональд Трамп.

Фото: commons.wikimedia.org

В Китае приняли план вакцинации населения от коронавируса. По информации телеканала CGTN, инициатива направлена «на повышение уровня иммунитета определенных групп и дальнейшее снижение рисков тяжелой инфекции и смерти от вируса». Отмечается, что запланированные меры также распространяются на детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет, которые не прививались, либо не были полностью вакцинированы от COVID-19. В том числе инициатива затрагивает и взрослых. Так, сделать прививку придется гражданам, которые не были инфицированы и не получали повторных прививок.

Вьетнам затратил на борьбу с пандемией COVID-19 более $10 миллиардов. Об этом сообщила председатель парламентского комитета по социальным вопросам Нгуен Тхюи Ань. По ее словам, средства правительства пошли на профилактические мероприятия, цель которых заключалась в противодействии распространению вируса, лечению заразившихся граждан. Часть денег от общей суммы выделили на материальную поддержку населения, которое пострадало из-за пандемии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители ФРГ подали минимум 185 судебных исков в отношении ведущих производителей вакцин от COVID-19. По информации агентства DPA, истцы убеждены в том, что прививки негативном образом повлияли на их здоровье. К примеру, один из них заявил, что после вакцинации у него начались проблемы с сердцем.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что собирается отложить поездку в Китай, запланированную на 13—15 апреля. Свое решение он объяснил положительным тестом на COVID-19. При этом Боррель сообщил о хорошем самочувствии и отсутствии симптомов заболевания.

Фото: commons.wikimedia.org

Специалисты Белгородского государственного университета (БелГУ) разработали программу ранней диагностики остеопороза у граждан, переболевших коронавирусом. Отмечается, что благодаря новой системе будут существенно снижены риски переломов и инвалидности.

Число случаев заболевания COVID-19 в странах Юго-Восточной Азии за последние четыре недели оказалось на 481% выше, чем за предыдущий аналогичный временной промежуток. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Так, отмечается, что заболеваемость выросла в том числе в Восточном Средиземноморье (+144%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Антон Гаврилов