В США отменили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Америке отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введен больше 3 лет назад из-за пандемии коронавируса COVID-19. Закон был подписан президентом США Джо Байденом.



— Президент подписал закон, который отменяет режим чрезвычайной ситуации, связанный с пандемией COVID-19, — сообщает пресс-служба Белого дома.

Напомним, в США режим ЧС был введен еще 31 января 2020 года как правовая основа для различных ограничительных мер и истекал 11 апреля. Белый дом ранее планировал продлить его еще, о чем уведомил конгресс. Однако законодатели одобрили законопроект о немедленном прекращении режима ЧС, который и подписал Байден.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что «в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия». Ситуация с момента начала пандемии значительно улучшилась, еженедельное количество умерших снижается, обратил внимание он.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова