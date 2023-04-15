Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей от 6 до 11 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство здравоохранения России зарегистрировало двухкомпонентную вакцину для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от 6 до 11 лет включительно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

— Гам-КОВИД-Вак-Д комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2, — отмечается в реестре.

Вакцина противопоказана тем детям, у которых наблюдается гиперчувствительность к какому-либо из компонентов препарата или к лекарственному препарату с аналогичными компонентами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первые дозы вакцины от коронавируса для детей и подростков «Спутник М» запустили в гражданский оборот в конце декабря 2021 года. Ею можно прививать детей в возрасте от 12 до 17 лет.



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Айрат Назипов