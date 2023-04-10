Круглосуточный пункт вакцинации в Казани будет работать по новому расписанию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани круглосуточный пункт вакцинации против коронавируса на территории 7-й городской больницы перестанет работать круглые сутки. Как рассказали в Горздраве, теперь он функционирует только в определенное время.

Новый график работы пункта вакцинации:



С понедельника по пятницу с 8.00 до 19.30;

В субботу с 8.00 до 17.00;

В воскресенье с 9.00 до 15.00.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как напомнили в Горздраве, вакцинироваться от COVID-19 можно во всех поликлиниках города согласно их графику работы.

В конце марта сообщалось, что повторную вакцинацию против COVID-19 прошли 578,5 тысячи татарстанцев. По мнению руководителя Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, этого «недостаточно».

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Айрат Назипов