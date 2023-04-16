Волжско-Камский заповедник отремонтирует административное здание в Зеленодольске за 3,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», ФГБУ «Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник» проведет капитальный ремонт своего административного здания в Зеленодольском районе за 3,7 млн рублей.

Объект расположен в зеленодольском поселке Садовый по улице Вехова. Стоит отметить, что данный населенный пункт находится в Раифском сельском поселении, всего в одном километре от Богородицкого монастыря.

Подрядчику предстоит провести укрепление чердачного помещения, заменить кровлю и деревянные конструкции, а также обшить фасад металлосайдингом с утеплителем. Кроме того, исполнителю необходимо обновить отмостки и укрепить фундамент здания.

Фото: ru.wikipedia.org. Вожско-Камский заповедник — Раифский дендрарий

Напомним, в 2020 году в Татарстане по требованию природоохранной прокуратуры были прекращены строительные работы на территории Волжско-Камского природного биосферного заповедника.

Установлено, что администрация ФГБУ «Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник», вопреки требованиям закона, согласовала проведение работ по строительству автодороги и прокладке трассы воздушной линии электропередачи на территории, которая входит в границы Раифского участка заповедника.

Правоохранители внесли представление директору организации. Две установленные опоры линий электропередачи демонтировали, двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Максим Кокунин