В Татарстане прокуратура пресекла незаконную стройку в Волжко-Камском природном заповеднике

В Татарстане по требованию природоохранной прокуратуры прекращены строительные работы на территории Волжско-Камского природного биосферного заповедника.

Установлено, что администрация ФГБУ «Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник», вопреки требованиям закона, согласовала проведение работ по строительству автодороги и прокладке трассы воздушной линии электропередачи на территории, которая входит в границы Раифского участка заповедника.

Правоохранители внесли представление директору организации. Две установленные опоры линий электропередачи демонтировали, двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.