В Казани участок леса на Дубравной с «очень дорогой землей» вывели из лесного фонда

Фото: "Яндекс.Карты"

В Казани 20 га леса на улице Дубравной перевели из категории «земли лесного фонда» в «земли населенных пунктов», включив в границы города и предоставив разрешение использовать для заготовки древесины, сообщает «Коммерсантъ».



Речь идет об участке 16:00:000000:1178, который со стороны Оренбургского тракта начинается за заправкой «ТАИФ-НК» и таможенным постом и уходит глубоко в лес, почти достигая жилого комплекса «Экопарк Дубрава». Согласно информации Росимущества, участок составляет чуть меньше 10% леса на Дубравной общей площадью 214,6 га.



В мэрии Казани намерения на эту землю отрицают, указывая, что земля не принадлежит городу. В Росимуществе заверяют, что к специалистам «обращения по вопросу использования указанного земельного участка, в том числе на вырубку и строительство» не поступали. Сейчас на участке не проводятся строительные и иные мероприятия.

Однако опрошенные эксперты не исключают, что выделение участка из лесного фонда и изменение его категории может означать подготовку застройки:

— Предположу, что это напрямую связано с планами по его дальнейшему использованию, в частности для застройки и/или возведения объектов городской инфраструктуры. Земли населенных пунктов — это земли, которые находятся непосредственно в их пределах и предполагают возможность их застройки, — считает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Фото: «Яндекс.Карты»

Он подчеркивает, что не видит иных причин для выделения участка и изменения категории. По его словам, нахождение участка в федеральной собственности — не есть непреодолимое препятствие, его вполне могут передать городу. Для развертывания строительных работ необходимо передать участок городу, внести изменения в генплан и определить, для какой именно застройки он предназначен.

Как отмечает вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев, место «очень хорошее», здесь «о-очень высокая» стоимость сотки: в случае строительства многоквартирных домов она может достигать 3 млн рублей, при малоэтажной застройке — 1,5–2 млн рублей. То есть цены на квартиры здесь могут составить 250 тыс. за кв. м, а частных домов — примерно от 30 до 50 млн рублей.

В то же время риелтор не стал исключать, что участок могут сохранить для зоны рекреации. По его словам, все зависит от того, какой инвестор придет.

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Маргарита Головатенко