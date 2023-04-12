В мэрии Казани опровергли получение участка лесопарка по улице Дубравной

В мэрии Казани прокомментировали последние новости о лесопарке по улице Дубравной. Исполком опроверг слухи о том, что часть участка лесного фонда передали городу.

— Этот земельный участок является федеральной собственностью, и исполком Казани не может распоряжаться им, более того, не занимался формированием этого участка, — отметили в мэрии.

Также в мэрии отметили, что город не менял зону участка. Другие подробности они предоставят позднее, если у них появится информация.

Фото: «Яндекс Карты» (скриншот)

— По Генеральному плану города территория находится в функциональной зоне 400 — это зона природных территорий. В правилах землепользования и застройки Казани, утвержденных в 2021 году, участок находится в зоне Р1 — зоне природных территорий. Заявок на перезонирование или совершение каких-либо других действий в отношении земельного участка не поступало, — добавили представители исполкома.

На прошлой неделе сообщалось, что в Казани 20 га леса на улице Дубравной перевели из категории «земли лесного фонда» в «земли населенных пунктов», включив в границы города и предоставив разрешение использовать для заготовки древесины. Эксперты не исключают, что выделение участка из лесного фонда и изменение его категории может означать подготовку застройки.



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Айрат Назипов