WP: утечка секретных документов США произошла с «военной базы»

В СМИ появилась информация о возможном источнике утечки секретных документов США. Так, газета Washington Post со ссылкой на участника чат-группы Discord, где появились материалы, сообщает, что человек получил их на какой-то «военной базе».



Известно, что чат состоял примерно из 20 человек, в основном — из мужчин, создан он был в 2020 году. Участники не обратили особого внимания, когда один из участников — некий OG — в прошлом году опубликовал сообщение «со странными акронимами и жаргонизмами», — пишет издание.



Газете удалось связаться с одним из членов группы, который перечитал сообщения от OG, которые публиковались «в течение нескольких месяцев».



Так, пользователь заявил, что, по всей видимости, сообщения — «почти дословные расшифровки секретных разведывательных документов»



По словам собеседника газеты, OG заявлял, что привез эти материалы домой со своей работы на некой «военной базе». Слова этого человека подтвердил WP еще один участник группы, тоже прочитавший многие из тех документов, которыми поделился OG.

В прошлую пятницу в интернете появилась новая партия американских секретных документов по украинской тематике. Также были обнаружены материалы, связанные с Ближним Востоком и Китаем.

Министерство юстиции США начало расследование по вопросу о возможной утечке в интернет секретных данных Пентагона, в которых освещаются темы западной военной помощи Киеву, спецоперации и другие вопросы.



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Илина Хакимова