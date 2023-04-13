Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер» и агентства «РИА ФАН»

Евросоюз ввел санкции в отношении ЧВК «Вагнер» и российского агентства международной информации «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН). Сведения опубликованы в Официальном журнале ЕС.

— Совет считает, что к перечню физических и юридических лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры, должны быть добавлены два юридических лица, — сказано в документе.

В свою очередь Евгений Пригожин иронично заметил, что ничего не знает о «черном списке», но знает о наличии черной метки у пиратов.

Фото: Евгений Пригожин (архив)

— Мы включаем Евросоюз в «голубой список» и передаем ему «голубую метку», — отреагировал он.

Отметим, что Евросоюз обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи, которая отмечается в эти выходные. 10-й пакет санкции был принял в конце февраля. Под рестрикциями оказались 121 физическое и юридическое лицо. Помимо этого, санкции затронули импорт и экспорт.

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Айрат Назипов