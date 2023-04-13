ОПЕК сохранила прогноз на 2023 год по добыче нефти в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ОПЕК сохранила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на уровне 10,3 млн баррелей в сутки. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на доклад организации.

— Ожидается, что в 2023 году добыча жидких углеводородов в России снизится на 0,75 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 10,3 миллиона баррелей в сутки. Стоит отметить, что это сокращение связано с недавно объявленной дополнительной добровольной корректировкой производства до конца 2023 года, — сказано в сообщении.

Оценка динамики добычи при этом осталась без изменений по сравнению с прогнозом в прошлом месяце.

Фото: pixabay.com

В начале месяца несколько стран ОПЕК+, включая Россию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая и до конца текущего года. После этого цены на нефть существенно выросли.



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Айрат Назипов