Россия продлила решение о добровольном сокращении добычи нефти до конца июня

Россия приняла решение продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца июня 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

— В соответствии с текущей ситуацией на рынке, решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тысяч баррелей в сутки будет действовать до июня 2023-го включительно, — цитирует его ТАСС.

По словам Новака, Россия близка к выходу на этот показатель и в ближайшие дни достигнет его.

Фото: minenergo.gov.ru

Россия с марта приступила к добровольному сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Как говорил Новак в начале февраля, РФ не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов «ценового потолка».



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Айрат Назипов