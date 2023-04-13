Владимир Путин подписал указ о передаче «Русскому водороду» акций «Башкирской содовой компании»

Президент России Владимир Путин подписал указ о развитии «Башкирской содовой компании» (БСК). Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, АО «Русский водород» получит от правительства России 757 343 обыкновенные акции БСК в доверительное управление. Процедура пройдет без конкурса.

— Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок обеспечить заключение в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа договора доверительного управления акциями акционерного общества «Башкирская содовая компания», в котором определяются ключевые показатели эффективности доверительного управления акциями указанного АО, обязательства по их выполнению и условия досрочного прекращения доверительного управления, — сказано в документе.

Фото: soda.ru

В сентябре 2021 года пакет акций АО «Башкирская содовая компания» был передан из федеральной собственности в пользу Башкортостана в размере 38,3% акций от уставного капитала компании. После передачи акций доля РФ в лице Росимущества составила 951 494 акции, то есть 57,43% от уставного капитала.

В июле прошлого года акционеры АО «Башкирская содовая компания» на годовом собрании избрали новый совет директоров. Кто в него вошел, можно узнать в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов