Акционеры АО «Башкирская содовая компания» избрали новый совет директоров

Акционеры АО «Башкирская содовая компания» на годовом собрании 30 июня избрали новый совет директоров. Данные опубликованы на интернет-портале правовой информации.

В новый состав совета не вошли глава Башкирии Радий Хабиров и премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров, а также замруководителя Росимущества Алексей Павлов. Их места заняли заместитель руководителя Росимущества Михаил Попов, министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов и Андрей Пилипенко.

Фото: www.soda.ru

В новый совет директоров БСК вошли: замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов, руководитель проектов развития VESTA Development Austria GmbH Geschaftsfiihrer Евгений Кайль, гендиректор АО «Региональный фонд» Ильдар Магданов, первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Рустам Муратов, замначальника департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу Ренат Мухаметшин, министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская, председатель комитета по аудиту при совете директоров ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Максим Соков и министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев.



В сентябре прошлого года пакет акций АО «Башкирская содовая компания» передан из федеральной собственности в пользу Башкортостана в размере 38,3% акций от уставного капитала компании. После передачи акций доля РФ в лице Росимущества составила 951 494 акции, то есть 57,43% от уставного капитала.



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Татьяна Леухина