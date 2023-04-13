Двух хоккеистов «Ак Барса» признали лучшими игроками полуфиналов плей-офф Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков полуфиналов плей-офф Кубка Гагарина. Это Дмитрий Юдин и Никита Евсеев.

Дмитрий Юдин, который набрал 4 (2+2) очка в пяти матчах, признан лучшим защитником впервые в своей карьере. Эти две шайбы стали для него первыми за время в плей-офф КХЛ. На его счету также четыре силовых приема и восемь заблокированных бросков.

Защитника «Ак Барса» Никиту Евсеева признали лучшим новичком впервые в его карьере. Хоккеист набрал 2 (1+1) очка в четырех матчах раунда. Его шайба в третьем матче серии стала первой для него в плей-офф КХЛ — он признан автором самого молодого гола «Ак Барса» в Кубках Гагарина.



Фото: ak-bars.ru (Никита Евсеев)

В числе лучших также оказались нападающий ЦСКА Михаил Григоренко, который набрал 7 (3+4) очков в шести матчах, и вратарь этого же московского клуба Адам Рейдеборн, отразивший 94,85% бросков в его ворота.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, в финалах конференций прошло 11 матчей, в которых участвовал 91 хоккеист — 55 нападающих, 30 защитников и шесть вратарей. Средняя результативность — 4,55 шайбы за игру, а посещаемость — 10 760 зрителей.

Напомним, в финале кубка Гагарина сыграют «Ак Барс» и ЦСКА. Первый матч запланирован на 17 апреля. Он пройдет в Казани.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина